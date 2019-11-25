Сараево, , 20:25 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что 25 ноября не является праздничным днём, потому что решение объявить эту дату праздником на всей территории государства никогда не принималось, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 25 ноября.

В честь 25 ноября, даты, которая считается в Федерации БиГ Днём государственности, Милорад Додик выступил с заявлением, в котором заявил, что сербы больше, чем какие-либо другие народы, имеют историческое право на празднование проведения первого заседания Земельного антифашистского веча народного освобождения Боснии и Герцеговины, поскольку в борьбе против фашизма и нацизма сербы понесли большие потери в ходе Второй Мировой войны.

Милорад Додик также заявил, что день проведения первой сессии Земельного антифашистского веча народного освобождения Боснии и Герцеговины не является значимым, пока подобного значения не придают дню проведения первого заседания Антифашистского веча народного освобождения Югославии.

«Манипуляции с этой датой и превращение 25 ноября в национальный праздник являются отражением боснийской политики, которая пытается навязать то, чего не существует: от несуществующей общей идентичности в БиГ до праздников, с которыми согласны не все граждане», — отметил Милорад Додик.