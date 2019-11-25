Бишкек, , 19:48 — REGNUM Совет безопасности Киргизии взял на контроль работу спецслужб и правоохранительных органов республики по журналистскому расследованию о фактах коррупции в особо крупных размерах на киргизской таможне. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь совбеза Дамир Сагынбаев, передает «Kaktus.media».

По словам главы совета безопасности, по указанному журналистами факту вывода из Киргизии за рубеж через различные банки $700 млн (44,6 млрд рублей) начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей"Легализация (отмывание) преступных доходов».

Он отметил, что финансовая полиция произвела выемку документов по переводам китайского бизнесмена Айеркена Саимаити, убитого в Стамбуле. После чего налоговая служба провела проверку, по итогам которой по деятельности Саимаити за 2013 — 2017 годы доначислены налоги на сумму 2 млрд 602 млн сомов (2 млрд 373 млн рублей).

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