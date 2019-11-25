Киев, , 19:47 — REGNUM На переданных Россией Украине кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» действительно не хватает «некоторого оборудования», заявил в своем видеообращении сегодня, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский.

Он дал понять, что Киев сейчас составляет список — чего конкретно не хватает на кораблях, после чего выставит России официальные претензии.

«Мы обратимся к России — она нам это вернет. Но в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли своим ходом не идут, потому что «россияне их угробили». Также он отметил, что на кораблях отсутствуют средства связи, оружие, розетки и даже унитазы.

В ответ Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео внешнего и внутреннего состояния кораблей в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. За то, что произошло с кораблями от берегов Крыма до Очакова, ответственна украинская сторона», — говорилось в заявлении ведомства.