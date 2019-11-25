Бишкек, , 19:47 — REGNUM Министерство иностранных дел совместно с генеральной прокуратурой и госкомитетом нацбезопасности завершили проверку по факту использования автомобиля с номерами генерального консульства в Стамбуле на месте убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом на пресс-конференции заявил завотделом аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков, передает «Кабар».

Читайте также: В Киргизии проверят связь между скандальным убийством и таможней

По его словам, госорганы подведут итоги, после чего информацию о произошедшем передадут на рассмотрение президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

Сыдыков также отметил, что поскольку генеральный консул Эркин Сопоков так и не смог внятно объяснить проверяющим, как принадлежавшая ему машина с дипномерами оказалась на месте убийства, МИД потребовал от всех дипломатических представительств Киргизии отчитаться об использовании дипномеров.

Читайте также: Известна причина увольнения генерального консула Киргизии в городе Стамбул