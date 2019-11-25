Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:16 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что Шри-Ланка не совершит поступков, которые противоречат интересам Индии. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своём заявлении Готабая Раджапакса подчеркнул намерении ланкийской администрации взаимодействовать с Индией в дружественном ключе. По словам лидера южноазиатского островного государства, Шри-Ланка намерена «сохранять нейтральный статус». «Мы не хотим вмешиваться в разборки супердержав. Мы столь невелики, и потому нам необходимо сотрудничать со всеми державами в равной степени», — заключил он.

Напомним, что 15 ноября на Шри-Ланке состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Готабая Раджапакса. 29 ноября президент отправится со своим первым зарубежным визитом в Индию.