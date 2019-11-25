Варшава, , 20:13 — REGNUM 25 ноября были опубликованы результаты опроса Института исследований рынка и общества IBRiS, проведенного по заказу польского новостного агентства Gazeta Prawna.

Как показывают результаты, ни один из кандидатов в президенты от оппозиционной «Гражданской коалиции» не имеет шансов одержать победу над нынешним президентом Анджеем Дудой во втором туре президентских выборов 2020 г. Он обгонит по числу голосов как Малгожату Кидаву-Блоньскую, так и Яцека Яськовяка.

Малгожата Кидава-Блоньская во втором туре выборов может рассчитывать на 38,9% голосов, в то время как за Анджея Дуду проголосуют 47,6% избирателей. Если противником нынешнего президента на выборах будет Яцек Яськовяк, то ему удастся набрать уже 30,3% голосов, а Анджею Дуде — 47,2%.

Исследование было проведено 22−23 ноября. В нём приняли участие 1100 человек со всех уголков страны.