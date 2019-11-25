Киев, , 19:37 — REGNUM Украина готова к «нормандскому» саммиту по урегулированию в Донбассе, назначенному на 9 декабря, хотя надо «еще немного поработать», заявил в своем видео-обращении, обнародованном вечером 25 ноября, президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина «дожала» ситуацию с проведением саммита.

Он также отметил важность разблокирования возможности поговорить «о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности».

Зеленский подчеркнул, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадает бойцов ВСУ, добавив, что любые новости о потерях «истощают» и каждого гражданина, и Украину в целом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков заявил, что программа «нормандского» саммита 9 декабря еще не утверждена и находится в стадии подготовки. По его словам, отдельной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина пока что не планируется.