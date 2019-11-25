Тирана, , 22:36 — REGNUM 25 ноября отделение партии «Движение за самоопределение» в Тиране опубликовало заявление, в котором президент Сербии Александр Вучича был назван персоной нон-грата в Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители «Самоопределения» отметили, что предстоящее шествие его сторонников в поддержку единения албанского народа Косово и Албании вызвало беспокойство у сторонников проекта «Балканского мини-Шенгена» как в Албании, так и в Сербии.

Напомним, Косово отказалось присоединяться к проекту «Балканского мини-Шенгена», считая его инструментом продвижения сербского влияния. Выступающие за объединение Косово и Албании косовские националисты требуют выхода Албании из данного проекта.

В заявлении «Самоопределения» подчеркивается, что Сербия не имеет права настаивать на присоединении албанских государств к «Балканскому мини-Шенгену» или препятствовать сближению Албании и Косово, что является вмешательством во внутренние дела Албании и Косово, независимость которого признана большинством демократических государств западного мира, являющимися его союзниками. При этом представители «Самоопределения» заявили, что президент Сербии, занимавший пост министра при президенте Слободане Милошевиче, которого в Косово называют не иначе как «балканским мясником», не может желать добра албанцам.

Напомним, лидером партии «Движение за самоопределение» является будущий премьер-министр Косово Альбин Курти.