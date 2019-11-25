Тирана, , 20:12 — REGNUM 25 ноября президент Албании Илир Мета выступил с предложением о проведении референдума с целью положить конец политическому кризису, сложившемуся в стране в связи с отказом оппозиции сотрудничать с правительством.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мета обосновал необходимость проведения референдума неспособностью существующего политического класса устранить противоречия и взять на себя ответственность.

«Этот политический класс может только углублять кризисы, а не брать на себя ответственность. Он не признает политического диалога, государственный и национальный интерес. Поэтому теперь все требует, чтобы народ высказал свою волю на референдуме».

Согласно статье 150 Конституции Албании, для проведения референдума президенту будет необходимо собрать 50 тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее президент требовал проведения тройных выборов, однако эта идея не нашла широкой поддержки у населения.

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