Варшава, , 20:05 — REGNUM 25 ноября инспектор Военно-воздушных сил Республики Польша, генерал Яцек Пщола встретился с летчиками истребителей МиГ-29 в городе Минск-Мазовецкий. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Генерал Яцек Пщола заявил, что истребители МиГ-29 будут снова эксплуатироваться. «Мы посмотрели летчикам в глаза, спросили: «Вы хотите летать?». Ответ был утвердительный», — сообщил генерал. Он уже подписал ходатайство о возобновлении полетов на этих истребителях на имя командующего родами вооруженных сил Польши, который после обсуждения этого вопроса с летчиками одобрил просьбу.

Генерал Пщола также отметил, что летчикам истребителей МиГ-29, в соответствии с правилами полетов, возобновят действие их разрешений на совершение полетов на данных самолетах.