Москва, , 19:14 — REGNUM Европу хотят подтолкнуть к тому, чтобы она не отменяла санкции и продолжала считать Россию врагом, полагает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что ряд западных СМИ объявили, что российские спецслужбы могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью яда «Новичок» в 2015 году.

«Есть определённая закономерность, — сказал Строкань. — События конца года, как правило, предопределяют тональность того, что будет в следующем году. Сегодня действительно возникла ситуация, когда Европа опять на развилке — продлевать санкции или нет, продолжать конфронтацию с Россией или нет? И вот сейчас, играя на опережение, хотят задать негативную повестку: «Рано расслабляться, Россия по-прежнему враг, а её шпионы везде, и надо продлевать санкции».

Напомним, как сообщалось ранее, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel обнародовали результаты своего расследования, в котором содержится предположение, что сотрудники российской разведки якобы могут причастны к отравлению ядом «Новичок» бизнесмена Емельяна Гебрева.