Анкара, , 20:03 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной в турецко-катарском Объединенном военном командовании, заявил: «Никто не должен быть недоволен присутствием нашей страны в своем регионе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы придаем огромную значимость миру, безопасности и стабильности в регионе Персидского залива, в рамках которого у Турции есть развитые отношения. Мы верим, что спокойствие данного региона играет ключевую роль для стабильности на всем Ближнем востоке. Наше присутствие здесь служит стабильности и миру не только братского Катара, но и всего залива».

Турецкий лидер добавил: «Наши военнослужащие выполняют историческую обязанность, и в Катаре, и во всем регионе, которую с благодарностью вспомнят потомки. Я надеюсь, что, таким образом, продолжающийся уже 2,5 года в регионе Персидского залива кризис немедленно разрешится».