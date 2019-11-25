Москва, , 19:05 — REGNUM Некоторые российские компании выступают за сохранение контрсанкций в связи с санкциями Евросоюза и США навсегда. Об этом 25 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Вообще, конечно, никого санкции не радуют, и наши ответные меры, наверное, многих не радуют, но не всех. Часть российских компаний, естественно, выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — заявил Медведев.