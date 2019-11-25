Анкара, , 18:59 — REGNUM Представители Министерства обороны Турецкой Республики после пресс-конференции подполковника ВМФ Надиде Шебнем Актоп коснулись темы нападений на российскую бронетехнику во время совместного с Турцией патрулирования зоны безопасности на восточном берегу Евфрата. Они заявили: «Это провокации террористов, но и они постепенно идут на спад. У русских есть некоторые инициативы. На собраниях мы информируем и предупреждаем русских, наших партнёров, о принятии необходимых мер».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на вопрос журналистов о боестолкновениях на трассе М4 в районе проведения операции «Источник мира» поступил ответ: «В районе проведения операции «Источник мира» мы занимаемся обезвреживанием мин, разведкой и наблюдением. Мы контролируем регион. Из-за его пределов, с юга, востока и запада время от времени совершаются обстрелы и нападения. Мы отвечаем на них сообразно праву на самооборону».

Было замечено: «Вот, что нам известно. Другими словами, говорить о продолжении операции не приходится. Мы привержены нашим соглашениям. У нас их два, подписанные с США и Россией, мы привержены им обоим».