Москва, , 18:43 — REGNUM То, что западные СМИ вновь заговорили об отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью яда «Новичок», может быть попыткой снова выставить Россию токсичной страной, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я не исключаю, что болгар попросили вспомнить, — сказал Данюк. — Как известно, Болгария в своё время очень желала участвовать в «Южном потоке», но потом её попросили, и она отказалась. Мы помним, что нынешний президент Болгарии в самом начале своей риторики высказывал конструктив в отношении России, но опять-таки попросили прекратить, и он прекратил».

Поэтому, как заметил Данюк, не исключено, что история с Гебревым — это очередной информационный вброс, цель которого — выставить Россию токсичной страной, используя клише, отработанное на деле Скрипалей.

Напомним, что поводом для этого разговора стала новость о том, что Bellingcat и Der Spiegel обнародовали итоги расследования отравления «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. По мнению западных журналистов, к его смерти могли быть причастны российские спецслужбы.