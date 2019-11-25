Москва, 25 ноября 2019, 18:24 — REGNUM Если нынешний президент Украины Владимир Зеленский чем-то и отличается от своего предшественника Петра Порошенко, так это тем, что не хочет активной фазы боевых действий на Юго-Востоке Украины, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь, политолог Тимофей Сергейцев отметил, что всё-таки Владимир Зеленский войны не начинал, переворот не устраивал и в политику попал буквально недавно, пусть и с помощью политической технологии и при олигархической поддержке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты соцопроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, проведённого совместно с Киевским международным институтом социологии, показали, что первые шаги деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его команды позитивно оценивают 62% граждан Украины.
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