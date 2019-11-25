Москва, , 18:24 — REGNUM Если нынешний президент Украины Владимир Зеленский чем-то и отличается от своего предшественника Петра Порошенко, так это тем, что не хочет активной фазы боевых действий на Юго-Востоке Украины, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Хотя Зеленский позиционирует себя как президента мира, очевидно, что он отличается от Порошенко только тем, что он, может быть, не хочет активно фазы боевых действий. Но он, как и Порошенко, продолжает воспринимать ЛНР и ДНР как враждебные структуры», — сказал Строкань.

В свою очередь, политолог Тимофей Сергейцев отметил, что всё-таки Владимир Зеленский войны не начинал, переворот не устраивал и в политику попал буквально недавно, пусть и с помощью политической технологии и при олигархической поддержке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты соцопроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, проведённого совместно с Киевским международным институтом социологии, показали, что первые шаги деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его команды позитивно оценивают 62% граждан Украины.

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