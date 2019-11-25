Москва, , 18:17 — REGNUM Сообщения о новой эскалации напряженности в северо-западных районах Сирии вызывают тревогу, заявила депутат Госдумы РФ, член Комитета по международным делам Елена Панина.

Не случайно, что это происходит на фоне начала второго раунда работы Конституционного комитета Сирии, подчеркнула политик. По мнению Паниной, «есть глобальные игроки, которые заинтересованы в срыве переговоров и развязывании нового витка войны».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о том, что в 2018 году «западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии» заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса, и это «привело к затягиванию наших общих усилий почти на десять месяцев». В малую группу по Сирии входят США, Великобритания, Франция, ФРГ, Саудовская Аравия и Иордания.

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