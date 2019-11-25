Пекин, , 18:15 — REGNUM Беспорядки и протесты в Гонконге поддерживаются США, которые являются «закулисным спонсором» этих акций, заявил 25 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

По его мнению, протесты и беспорядки в Гонконге сильно связаны с внешним вмешательством США и других западных стран.

«Потому мы считаем, что США — закулисный спонсор этих волнений», — заявил журналистам замглавы МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с начала июня 2019 года продолжаются уличные беспорядки и акции протеста. Несмотря на то, что законопроект об экстрадиции преступников на материковую часть Китая, ставший поводом для протестов, был отменён, беспорядки продолжаются.

Ранения получили свыше 1,5 тыс. протестующих и случайных прохожих, травмированы более 400 сотрудников полиции.

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