Мумбаи, Индия, , 18:16 — REGNUM Члены законодательного собрания Махараштры от оппозиционных партий «Шив сена», «Партия националистического конгресса» (ПНК) и «Индийский национальный конгресс» (ИНК) провели демонстрацию единства в отеле Grand Hyatt в Мумбаи. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своём аккаунте в Twitter лидер «Шив сены» Санджай Раут заявил, что данная акция демонстрирует единство 162 депутатов заксобрания Махараштры в деле формирования правительства. В ходе мероприятия все 162 политика принесли клятву верности общему делу и пообещали бороться за честную политику в Махараштре.

Напомним, что 25 ноября 162 представителя партий «Шив сена», ИНК и ПНК, а также беспартийные депутаты подписали письмо в адрес губернатора Махараштры Бхагата Сингха Кошияри, в котором лидеры трех партий изъявили намерение и готовность сформировать правительство в штате. Примечательно, что 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Девендрой Фаднависом изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. В тот же день Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должности главного министра Махараштры и его заместителя соответственно. В настоящее время Верховный суд Индии рассматривает законность действий правящей «Бхаратия джаната парти».

Ранее, 21 октября, состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая БДП набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК и «Партии националистического конгресса» (ПНК) — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции.