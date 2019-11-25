Берлин, , 18:02 — REGNUM Рост военных бюджетов европейских государств идёт на пользу только американским компаниям военно-промышленного комплекса, сообщает 25 ноября Die Welt со ссылкой на данные консалтинговой компании AlixPartners.

По информации AlixPartners, в 2018 году семь из 26 европейских стран, входящих в НАТО, потратили на военные нужды 2% от ВВП, а совокупный оборонный бюджет европейских стран составил около €256 млрд.

Однако в реальности европейские производители военной техники и вооружения проигрывают своим конкурентам из США.

Die Welt отмечает, что в европейских армиях используется 37 разных видов танков и бронетехники, тогда как армия США использует три. Во флоте это соотношение выглядит как 29 типов эсминцев и фрегатов, против четырёх американских.

Такое многообразие, отмечает издание, приводит к более высокой стоимости европейской техники и уменьшает её конкурентоспособность.

Одним из главных рецептов борьбы с этим явлением Die Welt считает унификацию военной продукции и укрупнение предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон активно принуждает европейских сателлитов увеличивать свои военные расходы для «сдерживания России».

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