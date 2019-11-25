Москва, 25 ноября 2019, 17:56 — REGNUM Если бы бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха и в самом деле был разведчиком, то никто не стал бы этого афишировать, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха признался, что является сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и на протяжении последних пяти лет «занимался провокациями» в ДНР, в частности, разжигал конфликты между группами ополченцев.
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