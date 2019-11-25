Ташкент, , 17:46 — REGNUM Президент Республики Татарии Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Самарканд, в международном аэропорту гостя встретил хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По прибытии Минниханов отправился на встречу с активом татарских общественных организаций: в республике на сегодня проживает 300 тысяч татар или около 1% от всего населения страны.

Завтра, 26 ноября, Минниханов примет участие в открытии в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей «КамАЗ».

В ходе визита Миниханов также встретится с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым, планируется официальная встреча с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым и президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

О рабочем визите главы Татарии Рустама Минниханова в Узбекистан ИА REGNUM сообщало на прошлой неделе.

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