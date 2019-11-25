Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Возвращение Любови Совершаевой из Смольного в полпредство президента по СЗФО может стать для нее трамплином на должность губернатора Ленинградской области — но только при условии, что действующего губернатора региона Александра Дрозденко заберут на повышение в федеральную власть. О таком варианте развития событий корреспонденту ИА REGNUM рассказал 25 ноября политолог Юрий Светов.

Напомним, сегодня губернатор Александр Беглов объявил, что вице-губернатор — глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева возвращается в полпредство СЗФО за должность заместителя полпреда. Она продолжит курировать внутреннюю политику и отвечать за реализацию национальных проектов.

Перемены в Смольном стали поводом для дискуссий о том, почему произошли эти кадровые перестановки, когда, казалось бы, новый губернатор Петербурга уже собрал свою команду.

«Любовь Павловна не скрывала, что она приходила в администрацию Петербурга для того чтобы повести транзит власти от губернатора Полтавченко — губернатору Беглову. Она, как мне кажется, сделала это с блеском, используя весь свой опыт, знания, контакты и обаяние», — отметил собеседник агентства.

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В результате губернаторские выборы прошли качественно, без особых проблем. Однако теперь возникает вопрос, а не связаны ли перестановки с возможностью ее продвижение выше по карьерной лестнице, и есть ли вероятность того, что она может претендовать на место губернатора какого-либо региона СЗФО. На этот вопрос политолог ответил утвердительно, предположив, что Любовь Павловна может рано или поздно занять место главы Ленинградской области.

«Об этом давно ведутся разговоры. Здесь есть определенная логика: приход с позиции вице-губернатора Петербурга избирателями области может быть воспринят не совсем адекватно, а с позиции заместителя полпреда — вполне нормально. При этом стоит большой вопрос, какова судьба Александра Дрозденко. Ему всё время сулят продолжение карьеры в федеральных органах власти», — отметил политолог.

В этом году Дрозденко отметил своё 55-летие, напомнил Светов, это хороший возраст для политика, тем более для того, кто хочет и может продолжить свою политическую деятельность. Однако все эти предположения могут воплотиться только при соответствующем решении президента России.

«Запрос на обновление правительства РФ есть, разговоры о том, что правительство не всегда понимает логику развития регионов, присутствуют и, приход туда губернаторов — положительное явление. Тем более, у Дрозденко за плечами семь лет опыта работы в регионе, который граничит с Европейским союзом, являющимся транзитным центром», — подчеркнул Юрий Светов.

Добавим, Александр Беглов также сообщил, что отправляет документы в Заксобрание Петербурга на утверждение членами городского правительства Валерия Пикалёва— в настоящее время вице-губернатора Ленобласти по безопасности, и Ирины Потехиной, заместителя министра просвещения России.

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