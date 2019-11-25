Могадишо, , 18:19 — REGNUM Оппозиционный альянс Сомали «Форум для национальных партий» обвинил эфиопские военные силы в незаконном аресте региональных чиновников в сомалийском регионе Гедо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Эфиопские военные, не служившие под мандатом Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), вынуждали задержанных чиновников «идти против штата Джуббаленд» и работать с федеральным правительством Сомали в условиях политического противостояния.

Альянс заявил, что эфиопские силы сеют хаос в Гедо недалеко от кенийской границы, и призвал международное сообщество вывести все вооруженные войска, не принадлежащие к АМИСОМ, из Сомали.

Ранее глава штата Джуббаленд Ахмед Мадобе «разругался» с правительством Могадишо из-за непризнания результатов недавних выборов в регионе и по причине других проблем, включая нежелание вступать в войну с «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).