Владикавказ, , 17:32 — REGNUM В Северной Осетии пройдут антитеррористические учения. Они состоятся на территории села Мостиздах с 26 по 27 ноября. В учениях примут участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, министерства обороны и МЧС России по региону, сообщили 25 ноября в оперативном штабе.

Перед участниками учений будет поставлен ряд задач, в том числе по предотвращению теракта в населенном пункте и ликвидации группы террористов. Будут отработаны навыки обезвреживания взрывных устройств, а также освобождения заложников.

В районе учений будет в течение некоторого времени ограничено передвижение местных жителей, в связи с чем жителей республики просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Отметим, село Мостиздах находится в Дигорском районе Северной Осетии. Оно расположено в четырех километрах от районного центра и в 48 км от столицы региона.