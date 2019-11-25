Ташкент, , 17:26 — REGNUM Узбекистан планирует ввести утилизационный сбор за импортные и местные автотранспортные средства, сообщил ИА REGNUM представитель АК «Узавтопром».

По его словам, данная мера вводится в целях решения экологических проблем, она также будет стимулировать автопроизводителей к производству экологически чистой продукции.

Собеседник агентства пока не смог сообщить, какой размер сбора будет взиматься с автотранспорта.

«Могу сказать лишь одно — утилизационный сбор будут платить все без исключения, льгот никто иметь не будет», заключил собеседник агентства