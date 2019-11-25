Ташкент, , 17:22 — REGNUM Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за декабрьскими выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана начала работу, сообщила журналистам глава миссии Каэтана де Зулуета.

«Сегодня мы начали свою работу, эксперты миссии провели встречи в МИД Узбекистана и в Центризбиркоме», — сообщила Зулуета. Слова которой цитирует Газета.уз.

По ее словам, в состав миссии входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут направлены в командах из двух человек в регионы страны.

Кроме того, миссия запросила 250 краткосрочных наблюдателей в день выборов. Эксперты и наблюдатели будут отобраны из почти 29 стран-участниц ОБСЕ. Работа долгосрочных наблюдателей планируется с 3 декабря, краткосрочных наблюдателей — 19−22 декабря.

В рамках наблюдения за выборами миссия встретится с кандидатами и представителями различных государственных органов и политических партий, а также с представителями судебно-правовой системы, гражданского общества и СМИ.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала 750 кандидатов на выборы в Олий Мажлис (нижнюю палату парламента) республики

Кандидаты в депутаты представляют пять политических партий: Либерально-демократическую партию Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическую партию Узбекистана (НДПУ), Демократическую партию «Миллий тикланиш», Социал-демократическую партию «Адолат» и Экологическую партию