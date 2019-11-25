Москва, , 17:21 — REGNUM Компания Google сообщила об ужесточении правил, касающихся размещения политической рекламы на своих платформах.

«Учитывая недавнее беспокойство и споры о политической рекламе и важность совместного доверия к демократическому процессу, мы хотим укрепить доверие избирателей к политической рекламе, которую они могут видеть на наших рекламных площадках. Таким образом, мы вносим некоторые изменения в обработку политической рекламы на наших площадках во всем мире», — сообщается в заявлении Google.

Компания заявила, что основными форматами, которые она предлагает политическим рекламодателям, являются поисковые объявления в Google (поиск по определенной теме или кандидату), поиск в YouTube и объявления, размещенные на некоторых сайтах и приносящие доход партнерам компании.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, сенатор Андрей Климов специально для ИА REGNUM прокомментировал завяленные намерения Google.

«Google просто наконец начинает внимать разуму и принципам международного права, потому что до недавнего времени единственным ограничением при размещении политической рекламы по правила Google было соблюдение требований законодательства США. И это, согласитесь, достаточно странно, потому что эта компания выдает себя за международную и глобальную. Мы неоднократно им на это указывали — сначала в прошлом году, перед Единым днем голосования, когда я выступил с отрытым обращением к руководителям Google с требованием прекратить разного рода политическую рекламу в «день тишины» и в день голосования. На самом деле, они тогда действительно исправились, и стали удалять незаконный контент. Но в этом году в Единый день голосования были использованы другие инструменты, которые с нашей точки зрения, и с точки зрения и российского законодательства, и международного права, вызывали массу вопросов», — рассказал Андрей Климов в бесде с корреспондентом ИА REGNUM.

«Google, на взгляд комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, сделал шаги в правильном направлении. То есть, правила Google, которые сейчас они заявили, более соответствуют требованиям международного права. Но все же необходимо сделать несколько оговорок,» — уточнил сенатор.

«То, что производилось Google в нарушение нашего законодательства ранее — это не объект прощения, и мы не должны об этом забывать. Это разные вещи. То, что было сделано в прошлом, должны оценить соответствующие органы. А то, что в будущем — мы увидим на практике. Потому что одно дело — исправить нечто у себя на экране, или поменять в правилах, в документах, а другое — это практика. Будем рассчитывать на то, что Google будет последовательно выполнять свои обязательства, и в практике, главным образом и в первую очередь, на территории Российской Федерации, мы больше не столкнемся с грубыми нарушениями нашего в данном случае избирательного законодательства, вообще законодательства, которое регламентирует разного рода политическую рекламу», — отметил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Кроме того, Андрей Климов отметил, что «судя по публикациям в СМИ США, о правилах размещения политической рекламы задумались так же и на Facebook».

«Я не знаю, чем это закончится, но на мировых рынках идет конкурентная борьба, и если, скажем, у Google будет более комфортное положение на рынках третьих стран, чем у Facebook и Twitter, то это, конечно, скажется на их доходах, на стоимости их акций. Мы исходим из того, что Google все-таки коммерческая организация. И если какие-то коммерческие интернет-платформы будут думать, что они в первую очередь слуги Государственного департамента США или еще каких-то властных или политических структур, то к ним будет и соответствующее отношение, и не всякая страна пустит их на свой рынок», — рассказал Андрей Климов.

«Кстати, аналогичным образом, и мы действовали здесь консолидировано, выступали и Индия, и Китай. Сейчас я нахожусь в пекине, мы только что встретились с председателем КНР Си Цзиньпинем, с руководителем международного отдела ЦК КПК, и у нас есть совместное коммюнике, где очень большой раздел посвящен как раз объединению усилий в борьбе с незаконным вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Заочно, обращаясь своим письмом к участникам нашей встречи, президент России Владимир Путин подчеркнул важность объединения усилий в борьбе с незаконным вторжением в чужие суверенные права. И косвенным образом это повлияло и на исход ситуации в с Google. Они реально почувствовали, что мы объединяем вокруг этой идеи многих серьезных игроков на этом рынке, и, если они не будут следовать договоренностям и элементарным нормам международного права, то они могут получить очень серьезные издержки. Мне кажется, это было главным мотивом для их решения», — отметил сенатор.

«Когда я выступал в октябре на эту тему, и говорил о том, что мы послали Google соответствующие сигналы, и надеемся на их разумность, мы предупредили, что будем ждать до конца ноября. Ноябрь еще не закончился, но мы считаем, что получили обратный сигнал от Google. И это, как я уже говорил, шаг в правильном направлении. Но только практика — критерий истины, и посмотрим, что произойдет на самом деле в соответствующие избирательные периоды, которые планируются в 2010 году на территории РФ», — завершил свой комментарий Андрей Климов.