Москва, , 17:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский или его окружение не понимают важности вопроса о русском языке, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я знаю, что он (Зеленский — прим. ИА REGNUM) лучше, чем если бы у власти остался Порошенко. Кто бы мне что ни говорил, — сказал Калашников. — Я вижу, что он тоже пытается что-то сделать — обмен задержанными и развод войск. И конечно, это огромный прогресс. Но меня пугает другое. Меня пугает непонимание (его ли или его окружения) того, что коренной вопрос разлада в его государстве заключался не в том, есть ли у него армия или нет, а в том, что состоялась отмена закона о региональном русском языке. И до сих пор бурлит вся Украина».

Как полагает депутат, Зеленский должен начать обсуждать этот вопрос.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, показал, что 75% жителей Украины одобряют намерение президента страны Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным для поиска путей урегулирования конфликта в Донбассе.

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