Москва, 25 ноября 2019, 17:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский или его окружение не понимают важности вопроса о русском языке, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Как полагает депутат, Зеленский должен начать обсуждать этот вопрос.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, показал, что 75% жителей Украины одобряют намерение президента страны Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным для поиска путей урегулирования конфликта в Донбассе.
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