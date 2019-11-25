Ташкент, , 17:18 — REGNUM Правительство Узбекистана определила постоянную цель (таргет) по инфляции на уровне 5% в 2023 году, а в 2021 году намерено снизить этот показатель до 10%, говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана.

«Согласно основному сценарию развития экономики, прогнозные темпы роста реального объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году составят 5,2−5,5%, а в 2021—2022 годы — ускорятся до 5,5−5,8%», говорится в сообщении.

При этом ожидается, что темпы роста кредитования экономики коммерческими банками будут находится в пределах темпов роста номинального объема ВВП, в частности, в 2020 году составят около 20−25% (без учета изменений валютного курса).

«В налогово-бюджетной сфере ожидается определенное сокращение дефицита общего фискального баланса, а также формирование государственного долга в пределах установленных параметров. Прогнозируется, что дефицит общего фискального баланса в 2020 году не превысит 2,7% к ВВП, с постепенным его снижением до 1,5% в 2022 году и удержанием на данном уровне в последующие годы», сообщает регулятор.

ЦБ отмечает, что в условиях проведения жесткой денежно-кредитной политики и сокращения дефицита фискального баланса, увеличение объемов частных и иностранных инвестиций поспособствует поддержанию заданных прогнозных темпов экономического роста.

«Исходя из этого, согласно предварительным расчетам, в ближайшие годы отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса снизится с 7% к ВВП в 2020 году до 5,9% в 2022 году. Ожидается, что покрытие данного дефицита, в основном, за счет внешних источников, в частности, инвестиционных ресурсов, не окажет резкого девальвационного давления», отмечает ЦБ.

Подчеркивается, что в основном сценарии инфляция к концу 2020 года будет находится в диапазоне 12−13,5%, в 2021 году — снизится до однозначных цифр, а в 2023 году — достигнет основного таргета 5%