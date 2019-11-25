Симферополь, , 17:20 — REGNUM Крым с официальным визитом посетит министр транспорта Сирийской Арабской Республики. Об этом 25 ноября во время «круглого стола» «Диалог бизнеса Крым — Сирия: развитие торговых отношений» заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Мы ожидаем в течение ближайших двух-трех месяцев министра транспорта Сирийской Арабской Республики. Будем обсуждать вопрос транспортировки грузов — прежде всего, морским и авиационным путём», — отметил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд компаний из Крыма выразил готовность помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов.

Подробности: Крым хочет участвовать в восстановлении промышленности Сирии