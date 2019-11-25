Москва, , 17:13 — REGNUM Оппозиции, победившей на выборах в Гонконге, придется перейти к конструктивной работе, чтобы не позволить инвестиционной модели Гонконга разрушиться. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент 25 ноября.

Накануне оппозиция победила на выборах депутатов окружных советов в 18 городских округах Гонконга. Гаврилов уверен, что «итоги выборов не вызывают удивления», так как они связаны с протестными настроениями и «были простимулированы извне с целью оторвать Гонконг от Китая».

«Мы видим во многом повторение ситуаций, которые произошли не только на Украине и в Грузии, но и в 1991 году в России, когда общество оказалось заворожённым обещаниями протестующих об изменениях к лучшей жизни. Сейчас совершенно очевидно, что нарастание противостояния может разрушить уникальную модель Гонконга как привлекательного для инвесторов и туристов района Китая», — заявил Гаврилов.

При этом, уверен он, руководство страны и жители Гонконга смогут решить проблемы и найти верные пути выхода из кризиса.

«Новоизбранным советам городских округов придется перейти от уличных протестов к конструктивной работе в рамках общекитайского законодательства и законодательства Гонконга. В противном случае центры инвестиционной активности переместятся в другие районы Китая, которые являются не менее значимыми драйверами развития китайской экономики», — опасается Гаврилов.

Сегодня, отмечает Гаврилов, во внутренние дела Китая вмешиваются многие внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы разрушить модель Гонконга в глазах инвесторов.

«Китай стоит не только перед вызовом сохранения экономического роста, но и перед проблемой внешнего вмешательства и адаптации системы к этим вызовам. Сейчас крайне важен и эффективен диалог с российскими политиками, в том числе с депутатами, что было продемонстрировано в ходе визита осенью председателя Всекитайского собрания народных представителей в Москву», — уверен Гаврилов.