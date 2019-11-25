Тбилиси, , 17:11 — REGNUM Сложившуюся в Грузии ситуацию Европарламент обсудит на заседании в среду, 27 ноября, сообщил на брифинге 25 ноября член партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.

По его же информации, обсуждение вопроса будет очень острым, оценки со стороны европейских партнеров ожидаются резкие и неприятные для нынешнего правительства Грузии.

Кроме того, в декабре, по словам Канделаки, Европарламент примет по ситуации в Грузии специальную резолюцию. Речь идет о событиях, которые последовали за провалом в парламенте Грузии законопроекта поправок в Конституцию о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.

По оценке Георгия Канделаки, нынешнее решение правящей партии «Грузинская мечта», которое огласил генсек партии Каха Каладзе, является конфронтационным, и правительство в ответ на это решение получит соответствующие отклики как от своих избирателей внутри страны, так и от зарубежных партнеров.

«Вы все видели, как отреагировали США и Евросоюз на непринятие парламентом Грузии поправок в Конституцию, какими были заявления Конгресса и депутатов Европарламента. В среду вы увидите, как встретят нынешнее решение наши европейские друзья, которые многие годы борются за суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии и что они скажут на такое наглое и конфронтационное решение. Это решение конфронтационное не только по отношению к населению Грузии, но и по отношению к нашим партнерам», — заявил Канделаки.

Как сообщало ИА REGNUM, после состоявшегося 25 ноября утром совещания в офисе правящей партии генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что нужного количества голосов для утверждения очередных изменений в Конституцию правящее большинство набрать не может, поэтому переход на пропорциональную систему выборов откладывается до 2024 года, как это и предусмотрено ныне действующей Конституцией, а выборы 2020 года пройдут по старой смешанной избирательной системе. Кроме того, Каладзе заявил, что параллельно парламентским выборам 2020 года или местным выборам 2021 года будет проведен плебисцит по инициативе группы мажоритарных депутатов о переходе Грузии полностью на мажоритарную систему выборов парламента.

Напомним, что обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. Оппозиция вновь объявила волну акций протеста и на 25 ноября планирует масштабное шествие, в котором должны принять участие жители со всех регионов страны.