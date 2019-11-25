Тегеран, , 17:15 — REGNUM 24 ноября губернатор иранской провинции Керманшах Хушанг Базванл заявил, что в ходе недавних протестов в стране были задержаны представители террористических групп, таких, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), Организация Моджахединов иранского народа и Партия свободной жизни в Курдистане. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«В течение нескольких недель протестующие возглавлялись антиреволюционными террористическими группами, однако столкнулись с решительным сопротивлением населения», — подчеркнул губернатор. Хушанг Базванд отметил, что террористы координировали уничтожение государственной и частной собственности, однако все их замыслы провалились. По словам чиновника, в протестах четко прослеживается иностранный след, и все заказчики протеста давно известны.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.