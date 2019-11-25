Тегеран, , 17:13 — REGNUM 24 ноября командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Киумарс Хайдари заявил, что Иран способен сам себя обеспечивать дронами. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Мы смогли достичь определенных успехов в производстве беспилотников и оборудования для радиоэлектронной борьбы», — отметил генерал. Он также сообщил, что вся цепочка производства дронов сосредоточена в Иране, а при их создании используются детали исключительно иранского производства. Требования к их производству устанавливаются специалистами сухопутных войск армии ИРИ.

Раннее Иран представил новую модернизированную модель беспилотника «Фарпад». Руководство исламской республики отмечает, что вся мощь Ирана будет использована исключительно в оборонительных целях.