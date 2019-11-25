Киев, , 17:00 — REGNUM Военная агрессия со стороны России не стоит среди первых угроз, но остаётся «крайним» и «отдалённым» вариантом, заявил 25 ноября начальник генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью агентству «Укринформ».

"По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — цитирует Хомчака агентство «Укринформ».

Стоит отметить, что такой «анализ» не мешает заместителю начальника Генштаба ВС Украины Алексею Тарану параллельно заявлять о готовящемся широкомасштабном российском военном вторжении, в том числе с территории Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев в январе 2015 года принял закон о признании России «страной-агрессором», не разрывая дипломатических отношений и не объявляя войны РФ. Совбез ООН, по нормам международного права определяющий состояние войны между странами, до сих пор не заметил «агрессивных действий» России в отношении Украины.

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