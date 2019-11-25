Аддис-Абеба, , 17:09 — REGNUM Национальная избирательная комиссия Эфиопии обнародовала предварительные результаты референдума, проведенного по вопросу об автономном статусе зоны Сидамо на юге страны. По словам представителей комиссии, жители решили сформировать новое региональное государство на референдуме, который состоялся 20 ноября 2019 года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В результате референдума 98,51% голосов было отдано в пользу формирования нового регионального государства. Около 2,3 миллиона человек проголосовали на референдуме, который, как подтверждено наблюдателями, был свободным, демократическим и мирным.

Комиссия по правам человека Эфиопии (EHRC) также заявила, что референдум был мирным. «Несмотря на сжатые сроки проведения выборов и напряженную политическую обстановку в стране, референдум в Сидамо, проведенный 20 ноября 2019 года, был мирным, и в день голосования не было зарегистрировано ни одного серьезного критического инцидента», — говорится в сообщении.

«На нескольких избирательных участках люди терпеливо ждали долгие часы, чтобы принять участие в историческом голосовании и решить, должен ли регион Сидамо стать новым региональным государством или оставаться частью Региона южных народов.

Группу по наблюдению за соблюдением прав человека, состоящую из 20 человек, на референдуме в Сидамо возглавлял главный комиссар EHRC Даниэль Бекеле.