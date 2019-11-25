Москва, , 16:56 — REGNUM Конфликт на Юго-Востоке Украины играет определяющее влияние в отношениях между Россией и Евросоюзом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 ноября заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Конфликт на территории Украины напрягает отношения между Россией и Евросоюзом. Дальнейшее развитие отношений находится в прямой зависимости от урегулирования ситуации на Украине», — заявил Ринне по итогам переговоров.

Отметим, что российско-финские переговоры в Москве продолжались более 3 часов.