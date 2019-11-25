Ранчи, Индия, , 17:13 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди огласил способы обеспечить развитие индийского северного штата Джаркханд. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своей речи на митинге в городе Далтонгандж Нарендра Моди подчеркнул, что основным способом обеспечить развитие штата и создать рабочие места в регионе является строительство объектов инфраструктуры. По словам премьер-министра южноазиатского государства за время правления правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) даже в самых мелких деревушках были построены современные улицы и дороги. Он также добавил, что для увеличения добычи бокситов в регионе будут возведены современные заводы.

Напомним, что Нарендра Моди выступил на митинге в Далтонгандже в рамках предвыборной кампании БДП. Выборы в законодательное собрание штата Джаркханд пройдут с 30 ноября по 23 декабря 2019 года.