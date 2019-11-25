Ранчи, Индия, , 17:05 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что грядущие выборы в штате Джаркханд станут битвой двух идеологий. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В своём выступлении на митинге в городе Далтонгандж Нарендра Моди подчеркнул, что на грядущих выборах сразятся две политические силы: «та, что служит народу Джаркханда, и та, что его обворовывает». По словам лидера южноазиатского государства, именно БДП смогла «освободить Джаркханд от маоистского гнета», обеспечить прогрессивное развитие региона и позаботиться о местном населении. Он также отметил, что именно «Бхаратия джаната парти» исправляет ошибки предыдущих правительств, такие как проблема особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Напомним, что Нарендра Моди выступил на митинге в Далтонгандже в рамках предвыборной кампании БДП. Выборы в законодательное собрание штата Джаркханд пройдут с 30 ноября по 23 декабря 2019 года.