Москва, , 16:51 — REGNUM Россия не пойдёт первой на отмену санкций в отношении стран Евросоюза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Что касается каких-то первых действий с нашей стороны по поводу отмены контрсанкций, — мы ничего отменять не будем», — заявил Медведев.

В то же время в ходе встречи Медведев и Ринне отметили рост товарооборота между Россией и Финляндией. Так, по итогам 2018 года он увеличился на 20% в годовом выражении и составил почти 15 млрд долларов.