Симферополь, , 16:46 — REGNUM Министр транспорта Сирийской Арабской Республики приедет в Крым для обсуждения вопросов открытия морского грузового и авиационного сообщения с российским полуостровом, сообщил 25 ноября журналистам постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе круглого стола «Диалог бизнеса Крым — Сирия: развитие торговых отношений».

По его словам, для обсуждения этого вопроса министр транспорта Сирийской Арабской Республики запланировал визит в Крым.

Мурадов отметил, что транспортное сообщение между Сирией и Крымом является очень важным для Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент акватория Чёрного моря и Крым уже являются важнейшими составляющими военного снабжения сирийских правительственных войск, борющихся с террористами. Не менее важными Крым и Причерноморье являются и в сфере торговли России и Сирии.

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