Москва, , 16:29 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его коллега из Финляндии Антти Ринне в ходе переговоров обсудили ряд тем, в числе которых — партнёрство на территории Арктики. Об этом глава российского правительства заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Медведева, Арктика — «ещё одно направление нашего взаимодействия с Финляндией».

Помимо этого, премьеры двух стран обсудили положение на Украине, отношения с ЕС, а также ситуацию с утилизацией твёрдых коммунальных отходов.

Ринне подчеркнул, что Россия является важным рынком для предприятий из Финляндии. Он также отметил, что стабилизация партнёрства РФ и ЕС зависит от разрешения украинского конфликта.