Калининград, 25 ноября 2019, 16:28 — REGNUM Стратегический разведывательный самолёт ВВС США в понедельник, 25 ноября, выполнил полёт у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Как сообщается, самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64−14 846 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и около двух часов курсировал над международными водами Балтики вдоль морской границы Калининградской области.
Кроме этого, американский самолёт выполнил два полёта вдоль границы Белоруссии, находясь при этом в воздушном пространстве Польши.