Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Предстоящий уход из Смольного вице-губернатора Любови Совершаевой, о котором сообщил 25 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов, неизбежно изменит политический климат в Северной столице и отразится на взаимоотношениях власти и оппозиции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Конфисахор.

Напомним, по словам Беглова, Совершаева вернется на работу в полпредство президента в СЗФО, откуда она и пришла в городскую власть.

По словам Конфисахора, истинные причины отставки Совершаевой не лежат на поверхности и скрыты от глаз общественности.

«За время, прошедшее с момента ее назначения вице-губернатором, сложно как-то сильно проколоться. Причем она была заявлена как ключевой игрок команды нового губернатора, еще когда Беглов был исполняющим обязанности. Выборы прошли успешно, Совершаева доказала свою дееспособность и заняла место, которое и должна была занять», — отметил Конфисахор.

Он напомнил, что Совершаеву регулярно прочили на должность губернатора в каких-то других регионах РФ, и в этом смысле ее работа на второй по значимости должности в Смольном позволяла ей получить тот специфический опыт, который необходим на посту главы региона. И в связи с этим причина отставки Совершаевой еще более непонятна.

«А сейчас, уйдя в полпредство, таких навыков — конкретных, практичных — она приобрести не сможет», — отметил политолог.

Говоря о последствиях отставки Совершаевой с должности в Смольном, Конфисахор напомнил, что ей свойствен был волевой, жесткий, порой нетерпимый стиль руководства как во взаимоотношениях с коллегами, так и, в особенности, в отношении политических оппонентов.

Ее уход обязательно изменит политический климат в Петербурге, хотя пока неясно в какую сторону, подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

«Отношение к оппозиции было очень жестким, бескомпромиссным. Не хотели общаться ни в какой форме, я уж не говорю про диалог или сотрудничество — таких слов и в тезаурусе нет… Гайки были закручены», — отметил эксперт.

По его словам, о характере изменений можно будет судить по тому, кто будет назначен отвечать за внутреннюю политику в Смольном. Возможный приход в Петербург Ирины Потехиной пока ни о чем не говорит, поскольку уже очень давно она в городе не работала, и с тех пор сильно поменялся и город, и горожане.

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