Москва, , 16:20 — REGNUM О назначении Михаила Меня главой «Российского экологического оператора» пишет 25 ноября «Российская газета».

Уточняется, что о назначении Меня сообщил российский вице-премьер Алексей Гордеев. Новое руководство, решая задачи экологической отрасли, должно будет более качественно взаимодействовать с людьми и с властями на уровне регионов и муниципалитетов.

В частности, от руководства «Российского экологического оператора» ждут большей прозрачности в новом порядке сбора, переработки и утилизации отходов. Деятельность эта должна быть больше понятна гражданам, проживающим по всей стране.

Гордеев «Правительство России приняло решение укрепить руководство РЭО».

Напомним, Мень до этого назначения являлся аудитором Счётной палаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.

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