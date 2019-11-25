Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Члены большинства пытаются обмануть отдельных лидеров оппозиции, всё общество и в 2020 году намерены заставить избрать по всей Грузии многих «Саломе Зурабишвили», заявил 25 ноября лидер оппозиционной партии «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в ответ на решение «Грузинской мечты» не выдвигать своих кандидатов в тех мажоритарных округах, где кроме кандидатов от Национального движения и его дополнений, у остальных представителей оппозиции будет шанс на победу.

По словам Бакрадзе, никто не обманется ложью «Грузинской мечты» и не поддастся на провокацию. Лидер партии заявил, что ответ на эту ложь будет ещё более жёстким.

«Это заявление является попыткой двойного обмана. В первую очередь, они пытаются обмануть отдельных лидеров оппозиции, сказать им, — если не примете участие в акциях, обставим дело так, что вы попадете в парламент. Это попытка расчленить оппозицию и обмануть лидеров, а второе, что еще хуже, это попытка обмануть все общество. Это уже было сделано «Грузинской мечтой» в 2016 году на Мтацминда, когда заставили жителей Мтацминда избрать якобы независимую Саломе Зурабишвили, и в 2020 году они намерены заставить избрать многих Саломе Зурабишвили по всей Грузии. Я уверен, этим никто не обманется, настолько примитивна и очевидна эта ложь. Ответ общества на эту ложь будет гораздо более жёстким, нежели протесты, которые видели до сих пор», — заявил Бакрадзе.

Он добавил, что протесты будут продолжаться, «потому что власть совершенно неадекватна и не воспринимает, что происходит в стране».

Читайте также: Оппозиция назвала «дерзким» решение власти Грузии не идти на уступки

Читайте ранее в этом сюжете: «Грузинская мечта» не выдвинет кандидатов в ряде мажоритарных округов