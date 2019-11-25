Бишкек, , 16:05 — REGNUM Россия выделила 200 млн рублей на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Об этом заявил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков в интервью Общественной телерадиовещательной корпорации Киргизии.

По его словам, в настоящее время над проектом ТЭО работают экспертные группы. Президент добавил, что совершил два визита в Китай, в рамках которых состоялись переговоры по этому вопросу. «С президентом России тоже были проведены переговоры, принято политическое решение», — добавил Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов заявил, что представители Китая, Киргизии и Узбекистана активизировали переговоры по строительству совместной железной дороги.

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