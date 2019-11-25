Киев, , 16:04 — REGNUM Спустя почти 3 месяца после начала работы Верховной рады нынешнего созыва украинцы преимущественно негативно относятся к тому, что большинство народных депутатов Украины никогда не занимались политикой.

Об этом заявила на пресс-конференции сегодня, 25 ноября, социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, комментируя результаты соответствующего опроса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнила, что сразу после проведения в стране досрочных парламентских выборов, в августе 2019 года, негативом отсутствие политического опыта у новоизбранных депутатов считали 25% респондентов, а 35% оценивали этот факт как позитивный.

Сейчас же 41% жителей Украины уже считают отсутствие опыта депутатов негативом. Как позитив это оценивают 24%, ещё 26% заявили, это отсутствие политического опыта может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов.

Опрос был проведён фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине, в нём участвовали 2041 человека.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с детьми на Всеукраинском форуме заявил, что уже можно менять депутатов парламента.