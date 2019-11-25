Дамаск, , 15:58 — REGNUM Четыре населённых пункта в сирийской провинции Идлиб перешли под контроль правительственных сил за сутки 24 ноября. Об этом сообщает 25 ноября гостелевидение Сирии.

Так, после ожесточенных столкновений армия отбила у боевиков деревни Дахра-Зарзур и Сир на юго-востоке провинции, также установлен контроль над деревней Мушейрафа и окружающими её сельскохозяйственными районами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе под контроль правительственных сил деревни Умм-эль-Халяхиль на юго-востоке провинции Идлиб. Боевики, как отмечалось, понесли значительный урон.

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